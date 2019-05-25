بالفيديو.. مقيم باكستاني يعمل خطاطاً في المسجد النبوي منذ 30 عاماً.. يكتب بالذهب في الروضة

نشرت إمارة منطقة المدينة المنورة فيديو خاصاً بخطاط المسجد النبوي الشريف، وهو باكستاني الجنسية، ويعمل في الحرم النبوي منذ 30 عاماً.
وأوضح الخطاط ويدعى “شفيق الزمان”، أنه قدم إلى المملكة منذ 40 عاماً، وكان يعمل خطاطاً في مدينة الرياض، ثم انتقل إلى المدينة المنورة، وشارك في مسابقة للخط تتبع للمسجد النبوي، وفاز فيها.
وبيّن شفيق أن لجنة المسابقات اندهشت حينما علمت بأنه باكستاني، وليس من جنسية عربية، لافتاً إلى أنه أبلغها بحبه للخط العربي، واشتغاله عليه منذ طفولته.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن القبة الواحدة في المسجد النبوي تأخذ منه مدة شهرين في التصميم والتنفيذ، مشيراً إلى 3 لوحات معلقة في داخل الروضة الشريفة، موضحاً أن لوحاته الثلاث أخذت منه عاماً ونصف العام، وقام بكتابتها بالذهب الخالص عيار 24، أي بواقع 6 أشهر لكل لوحة.
بدأ عشقه للحروف العربية منذ الطفولة، وفرصة عمل في المملكة قادته ليكون خطاطًا للحرم النبوي.. #من_طيبة مع الخطاط شفيق الزمان.#خير_أمة pic.twitter.com/XWZ4ZR17Kw
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) May 24, 2019