وكيل “الأمر بالمعروف”: نظام تتبع لمركباتنا خلال سيرها وتوقفها.. لهذا السبب

كشف وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالرحمن الجهني، عن تسجيل جميع المركبات التابعة للهيئة في نظام تتبع لها؛ لضمان ضبط الأمور وعدم حدوث تجاوزات.
وقال الجهني خلال لقاء عبر برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن هناك نظاماً لدى الهيئة يسمى بـ”تتبع مركبات” تسجل فيه جميع المركبات، ليتم فيها تتبع تلك المركبات أثناء عملها وسيرها وتوقفها وقطعها الإشارات وغيره من الأمور.
وأضاف أن هذا النظام يضبط سير المركبات التابعة للهيئة، الأمر الذي يساهم في إنجاح خطة الهيئة وعدم وقوع التجاوزات أو اجتهادات شخصية.
د.عبدالرحمن الجهني – وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتوعية والتوجيه:
هناك نظام تتبع لجميع مركبات الهيئة لضمان ضبط الأمور وعدم التجاوز أو ترك الأمور للاجتهادات الشخصية
برنامج #ياهلا_2030 .. #الرؤية_تتكلم #هيئة_الأمر_بالمعروف_في_ياهلا#خليجية @PvGovSapic.twitter.com/aAT3jFiVqm
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 24, 2019
وفق “أخبار 24”.