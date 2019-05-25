سلّط برنامج “فرسان الحزم” الذي يعرض على قناة “الإخبارية”، الضوء على الجاهزية والجهود الأمنية المبذولة للتيسير على المعتمرين والزائرين للحرم المكي خلال هذه الأيام من شهر رمضان المبارك.
وكشف قائد قوات أمن العمرة اللواء سعيد القرني، عن بعض جوانب خطة العمل لرمضان هذا العام، لافتاً إلى أن الخطة بدأ تنفيذها مبكراً ولم يسجل عكر صفو وجود تلك الحشود.
وقال القرني إن هناك 6 مناطق عمل تغطيها 6 قيادات تنفيذية هي الساحات الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية وقيادة توسعة الحرم المكي وقيادة التوسعة السعودية الثالثة، إلى جانب جهات أخرى ووجود تغطية لكل الأماكن والجوانب داخل الحرم بكاميرات مراقبة.
ولفت إلى أن كل قيادة لديها خرائط هندسية محدد بها توزيع العاملين وتحديد الحشود وتحديد كل المخارج في حالة الطوارئ وغيره من الأمور، مبيناً أن صحن الطواف يمنع فيه الصلاة ولكنه مخصص للطواف فقط.
وفق “أخبار 24”.