هيئة أمريكية تجيز دواءً سعره 2.1 مليون دولار لعلاج مرض قاتل يصيب الأطفال

أجازت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية دواءً يبلغ سعره نحو 2.1 مليون دولار؛ لعلاج اضطراب يدمر السيطرة على عضلات الرضّع، ويقتل أكثرهم في غضون عامين.
ويعالج الدواء، الأغلى في التاريخ، حالة نادرة تسمى ضمور العضلات الشوكي، الذي يصيب نحو 400 مولود في الولايات المتحدة كل عام.
ويعطى علاج “زولجنسما” الذي طورته شركة نوفارتس في وحدة ضخ لمدة ساعة واحدة؛ للأطفال دون سن الثانية، وسيكون متاحاً خلال أسبوعين.وفق “أخبار 24”.
وبيّنت الشركة المنتجة أنها تعتزم تسهيل الحصول على الدواء، عبر السماح لشركات التأمين بإجراء مدفوعات على مدار 5 سنوات، وستقدم تعويضات جزئية إذا لم يحقق النجاح.