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أخبار محلية > خرجا منها زوجين.. محكمة التنفيذ بمكة تشهد قضية غريبة بين رجل وطليقته
25/05/2019   4:17 ص

خرجا منها زوجين.. محكمة التنفيذ بمكة تشهد قضية غريبة بين رجل وطليقته

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شهدت محكمة في مكة المكرمة، أمس الخميس، واقعة غريبة لزوج وطليقته دخلاها خصمين وخرجا منها زوجين، حيث استطاع رئيس المحكمة حل الخلاف بينهما وعقد قرانهما في مكتبه بعد إحضار الولي والمأذون والشهود.

وكان الزوجان قد اختصما أمام المحكمة في قضايا تتعلق بالحضانة والزيارة خلال عامين من الطلاق، وذلك بسبب تعيين الزوجة في وظيفة خارج مدينة زوجها.

وكانت المحكمة، بحسب “سبق”، قد قضت للزوجة بحضانة الأبناء وللأب بالزيارة، فقد اختلفا على مكان الزيارة وتسليم الأبناء، ما دفع الأب لتقديم دعوى ضدها، حيث اجتمع رئيس المحكمة بهما في مكتبه لمحاولة الاتفاق على الزيارة.

وطال اجتماعهما مع رئيس المحكمة إلى ما بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي، وتمكّن رئيس المحكمة في النهاية من إنهاء الخلاف وإعادة لمّ شمل الأسرة.

خرجا منها زوجين.. محكمة التنفيذ بمكة تشهد قضية غريبة بين رجل وطليقته

أخبار محلية
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