بالصور.. #الشعلة يكرم الناشئين بمناسبة بقاءهم في دوري الدرجة الاولى

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كرمت ادارة نادي الشعلة برئاسة الاستاذ فهد الطفيل فريق الناشئين ومدربهم الكابتن عبدالله مناحي القحطاني ومساعده الكابتن سلطان الرشود والاداري احمد الحماد بمناسبة بقاء الفريق بالدرجة الاولى.
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