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أخبار الخرج > بالصور.. #الشعلة يكرم الناشئين بمناسبة بقاءهم في دوري الدرجة الاولى
25/05/2019   4:06 ص

بالصور.. #الشعلة يكرم الناشئين بمناسبة بقاءهم في دوري الدرجة الاولى

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كرمت ادارة نادي الشعلة برئاسة الاستاذ فهد الطفيل فريق الناشئين ومدربهم الكابتن عبدالله مناحي القحطاني ومساعده الكابتن سلطان الرشود والاداري احمد الحماد بمناسبة بقاء الفريق بالدرجة الاولى.

بالصور.. #الشعلة يكرم الناشئين بمناسبة بقاءهم في دوري الدرجة الاولى

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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