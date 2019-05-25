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أخبار الخرج > مجلس صلح في العزيزية
25/05/2019   3:59 ص

مجلس صلح في العزيزية

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تم بفضل الله وبحمده ثم بدعم مولانا خادم الحرمين الشريفين وسيدنا سمو ولي العهد رعاهما الله عقد مجلس صلح في حي العزيزية في ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم بين احمد بن عقيل وسعيد بن فايز بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة في محافظة الخرج والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ ناجي بن محمد الصخابرة والشيخ حمد بن محمد بن عريج القباني والشيخ محمد بن مبارك ال مسن الدوسري والشيخ محمد بن فايز بن ساقان ال عبيد الشهري والشيخ مبارك بن سبر الدوسري والشيخ عبدالكريم مرشد والشيخ ناصر بن واسم ال روق القحطاني والشيخ سالم بن مبارك الحارثي والشاعرالشيخ مبروك بن ماضي والشيخ محمد بن ناصر بني هميم وأعيان اخرون ، وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين لوجه الله عزوجل بدون مقابل ولا شرط ولا قيد ، وقد ألقى الشاعر الشيخ مبروك بن ماضي قصيدة بهذه المناسبة جاء فيها :-
مـساكم الله بالـمــسـرات والخـير
—–يـالـلي لـكم الإصــلاح مــبـدأ وعاده
والله يـسـلم هالـوجـيه المـسـافـيـر
——الـلي نــرى فـيـها الـفـرح والـسـعادة
ولابـد نتحدث عن الصلح ونشير
——-ان الـعــفــو يــأمـــر بــه الله عــباده
بالذات في شهرالصبر والتباشير
——-رمـضـان شهرالـصـوم شهرالـعـباده
حبيت اعبر عن مشاعري لاغير
—— واشـكـر مـلكـنـا في الـبـدء والقــياده
العاهـل الـلي لـه معـزه وتـقـديـر
——–سـلـمـان سـلــمـان الحـزم والإراده
واشـكر امير ٍ لـه مكانه وتـاثــيـر
——- داخل قـلوب الـشعـب ساكـن وداده
محمد ابـن سـلمان عالامـه يغـيـر
——–ويعـمل لصون شموخها والـسـياده
لـه رؤيـة ٍ فيها سـماحه وتـنـويـر
——–يـفخر بها من أجـل خـدمـة بــلاده
يامرحبا يا ابـن خـرصان ياخـير
——– سـاعي ولـك في هالامـور الـريـاده
وابن العقيلي شيخنا الخالدي غير
——-مـعــروف مايحــتـاج مـــنــا شهاده
والدوسـري من الرجال المناعـير
——– كريـم بـــه يـزهـو المـدح والإشـاده
حـيـاكـم الله عــــد ماغــــرد الـطـيـر
——– ترحيب بـه يسـمو قـصـيـدي زيـاده
وفي ذكـركم تـزهى جمـيع الـتعابـيـر
——– والحرف من فـرحـته يـقــدح زنـاده
والعذرلي من صار في القول تقصير
——-تـبـقى مــعــزتـكم كــبــيــره ياسـاده

مجلس صلح في العزيزية

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