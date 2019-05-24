أعلنت وزارة الحج والعمرة إحصاءات مؤشر العمرة الأسبوعي، حيث أُصدر حتى أمس 18 رمضان 7 ملايين و463 ألف و259 تأشيرة، وصل منهم للمملكة 6 ملايين و964 ألفا و943 معتمراً.
وأوضحت أن عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة حالياً 925,246 معتمراً، منهم 679,929 في مكة المكرمة، و245,317 في المدينة المنورة، فيما سُجل مغادرة 6,039,697 معتمراً بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.
وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6 ملايين و185 ألفاً و504 معتمرين، والمنافذ البرية 671 ألفاً و356 معتمراً، والمنافذ البحرية 108 آلاف و83 معتمراً.
وجاء أكثر جنسيات المعتمرين؛ باكستان 1,353,625، إندونيسيا 881,459، الهند 579,443، مصر 405,750، تركيا 279,038، اليمن 267,132، ماليزيا 259,273، الجزائر 256,295، العراق 219,298، الأردن 167,323 معتمراً.
وفق “أخبار 24”.