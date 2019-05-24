هل تود السفر إلى الهند للعلاج؟ ضع في اعتبارك هذه النصائح والتحذيرات‎

نصحت القنصلية السعودية في مدينة مومباي الهندية المواطنين الراغبين في القدوم للهند للعلاج لمراعاة عدة أمور والحذر من ارتكاب بعض الأخطاء.
وأكدت القنصلية على وجوب الحصول على “تأشيرة علاج” عند القدوم لهذا الغرض، وعلى مرافق المريض الحصول على تأشيرة “مرافق”؛ لأن هذه التأشيرة هي التي تسمح لحاملها – وفق القانون الهندي – بتلقي العلاج في مستشفيات البلاد.
ودعت القنصلية كذلك إلى إرسال تقارير طبية حديثة مكتوبة بالإنجليزية عن الحالة المرضية، وتقديمها للمستشفى المراد تلقي العلاج فيه، والحصول من المستشفى على خطاب موافقة مختوم وموقّع.وفق “أخبار 24”.
وحذرت القنصلية أيضاً من الانسياق وراء الأشخاص الذي يروجون لمستشفيات معينة عبر وسائل التواصل ومواقع الإنترنت، ومن تحويل مبالغ مالية لمجهولين.