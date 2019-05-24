أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها سترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط؛ لتعزيز وجودها العسكري هناك.
وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن مهام ونشاطات القوات الإضافية التي ستصل للمنطقة ستكون دفاعية؛ لتأمين القوات الموجودة سابقاً وضمان حرية الملاحة في المياه الدولية.
ولن يقل عدد القوات المرسلة للشرق الأوسط عن 1500 جندي، وستضم القوات مهندسين، كما ستكون من ضمن المعدات المرسلة بطاريات صواريخ الباتريوت وطائرات استطلاعية.
وكانت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط قد أرسلت لوزارة الدفاع (البنتاجون) طلباً بإرسال تعزيزات للمنطقة على خلفية التوتر الحاصل مع النظام الإيراني.
وفق “أخبار 24”.