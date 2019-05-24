بعد استقالته.. تغريدتان وداعيتان لفهد المفرج من خربين ونجل رامون دياز

وجه المحترف السوري عمر خربين، المعار من الهلال لنادي بيراميدز المصري، رسالة شكر وتقدير إلى مدير الكرة المستقيل من نادي الهلال فهد المفرج، إضافةً إلى رسالة أخرى من إيميليانو دياز نجل مدرب الهلال الأسبق الأرجنتيني رامون دياز.
وكتب خربين عبر حسابه على “تويتر” موجهاً حديثه للمفرج: “كنت نعم الأخ والسند لنا كلاعبين في مواجهة أي صعوبات نواجهها داخل وخارج الملعب.. لن نوفيك حقك مهما فعلنا.. شكراً فهد المفرج على كل ما قدمته بصمت من أجل كيان الهلال”.
بدوره ودّع إيميليانو دياز نجل مدرب الهلال الأسبق رامون دياز وعضو الجهاز الفني لنادي بيراميدز المصري، المفرج، برسالة عبر “تويتر”، شاكراً له ما قدمه له من دعم أثناء فترة عمله بالهلال، متمنياً له التوفيق والسداد.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن عمر خربين ستنتهي فترة إعارته لبيراميدز في نهاية الموسم الحالي، وينتظر أن يعود للعب في صفوف فريقه الهلال اعتباراً من الموسم المقبل.