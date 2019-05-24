وكيل أعمال دجانيني: وعود برّاقة قُدمت لنا ولم تنجز.. واللاعب سيغادر الأهلي

كشف وكيل أعمال محترف النادي الأهلي، الرأس أخضري دجانيني تفاريس، أن اللاعب سيغادر لأنه غير سعيد في الأهلي، مشيرا إلى أن الأهلي قدم له وعوداً لم تنجز، واتضح أن تلك الوعود غير حقيقية.
وأضاف بيدور كورديرو، بحسب “الرياضية” أن دجانيني قدم للأهلي بعد أن قِيل لهم إن النادي مستقر إدارياً ومالياً، وإنهم سيقاتلون من أجل لقب الدوري، فقبل اللاعب بالتوقيع للأهلي، لكنهم لم يحترموا دجانيني ولا وعودهم له.
وتابع أنه حاول حل المشكلات والتقى مدير الاحتراف السابق في النادي الأهلي أحمد بامعوضة، واتفق معه على حل جميع المشكلات، إلا أنه فوجئ بمغادرة بامعوضة لمنصبه بعد فترة قليلة من اتفاقهما، مضيفاً كان يجب على الأهلاويين إخبارنا بالحقيقة قبل التوقيع، لأن اللاعب كانت لديه عدة عروض حينها.
ونفى وكيل أعمال دجانيني، ما ذكره رئيس النادي الأهلي في تصريحات متلفزة، أن جميع مشاكل دجانيني قد حُلت، مشيراً إلى أن وكلاء ومحامي وأفراد أسرته لم يتمكنوا من دخول المملكة، متهماً ممثلي النادي الأهلي بالكذب عند التفاوض مع وكلاء دجانيني.