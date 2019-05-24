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اخبار رياضية > الاتحاد يستخرج تأشيرات المعسكر
24/05/2019   6:14 م

الاتحاد يستخرج تأشيرات المعسكر

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بدأت إدارة نادي الاتحاد في استخراج التأشيرات لعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والأجهزة العاملة في الفريق، تمهيدًا لبدء الاستعداد للموسم الرياضي المقبل.

وحددت الإدارة تأشيرتَي لندن و”شنجن”، في إشارة إلى أن معسكر الفريق لن يخرج من أوروبا، تحضيرًا لخوض منافسات الموسم الرياضي، خاصةً دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وعلى الرغم من انتهاء تكليف المهندس لؤي ناظر برئاسة الاتحاد بعد عيد الفطر، إلا أن إدارته تسعى إلى كسب الوقت، وترتيب أمور الموسم المقبل، سواءً استمرت في عملها، أو تسلَّمت الدفة إدارة جديدة.وفق “الرياضية”.

الاتحاد يستخرج تأشيرات المعسكر

اخبار رياضية
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