براد جونز وموسى مهددان بالرحيل من النصر

قالت مصادر مطلعة إن المدير الفني لفريق النصر البرتغالي فيتوريا أوصى بالاستغناء عن الأسترالي براد جونز حارس الفريق والمهاجم النيجيري أحمد موسى.
وتسعى الإدارة النصراوية للمفاضلة بين عدة عروض وصلت للمحترف النيجيري أحمد موسى والاستفادة من المبلغ المالي الذي سيدخل الخزينة النصراوية لجلب بديل بمواصفات وإمكانيات كبيرة. ويتجه الجهاز الفني للفريق النصراوي للتمسك بالمدافع الأجنبي مايكون والاعتماد على مدافعين محليين بجانبه.
وفي هذا الشأن تشير المصادر أيضا إلى أن الإدارة النصراوية ترغب في ضم مدافع القادسية محمد خبراني وعودة المدافع المعار لفريق الوحدة عبد الإله العمري مع وجود عمر هوساوي، بينما ستبحث عن حارس مرمى بديلا لبراد جونز.وفق “الشرق الأوسط”.