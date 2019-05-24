تقرير فني يوصي بإبعاد الحبسي وسوريانو عن الهلال

قدم البرازيلي شاموسكا المدرب المؤقت للهلال والذي انتهت مهمته مع الفريق مؤخرا، تقريرا فنيا لإدارة النادي، تضمن التوصية بإنهاء علاقة الحارس علي الحبسي والمهاجم جوناثان سوريانو مع النادي، بدعوى أنهما نالا أقل درجة في التقييم الفني بين مجموعة المحترفين الأجانب، بينما ستحدد الإدارة الجديدة مصير هذا الثنائي في حال تسلمها المهام بشكل رسمي.
من جهة ثانية، علمت «الشرق الأوسط» أن فهد بن نافل المرشح لمنصب الرئيس أكمل تشكيل ملف مجلس الإدارة.
كما أشارت المصادر إلى أن فهد المفرج مدير الفريق الكروي والذي تقدم باستقالته رسميا سيكون في مقدمة العائدين مع الإدارة الجديدة، وأنه تم الاتصال به لإقناعه بالعودة خصوصا أنه لا يوجد بديل مميز قد يشغل منصبه.
الجدير بالذكر أن المفرج عمل منذ اعتزاله الكرة مع 6 رؤساء وحقق خلال 6 سنوات 8 بطولات؛ منها بطولتا دوري وبطولتا كأس ملك وبطولتا كأس ولي عهد وبطولتا كأس سوبر سعودية، بالإضافة إلى وصول الفريق لكثير من النهائيات الكبيرة أشهرها نهائي دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2014 و2017 ونصف النهائي عام 2015.