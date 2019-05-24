يتجه الأهلاويون لفتح خط المفاوضات مع النجم الكويتي فهد الأنصاري لضمه لتشكيله الفريق في الموسم المقبل.
وسيتواصل أعضاء شرف في النادي مع اللاعب ووكيل أعماله خلال الأيام المقبلة، وإذا ما تم الاتفاق بين الطرفين فسينضم اللاعب بنظام الإعارة من نادي القادسية الكويتي.
يُذكر أن اللاعبين الكويتيين هم هواة، وليسوا محترفين، لذلك يحتاجون لموافقة جهات عملهم بالكويت حتى يحترفوا خارجياً.
ويأتي اختيار الأنصاري لتميزه في مركز الوسط، وهو من أفضل اللاعبين الخليجيين في الآونة الأخيرة، فضلاً عن إمكانية الاستفادة منه كمحترف آسيوي.
يذكر أن الأنصاري سبق أن احترف في نادي الاتحاد ومن ثم مع نادي الفيصلي في الموسم الماضي.
من جانب آخر، أرسل الجهاز الطبي في فريق الأهلي تقريراً طبياً متكاملاً لنظيره في المنتخب التشيلي حول إصابة اللاعب باولو دياز المدافع التشيلي، التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام باختاكور الأوزبكي الآسيوية الاثنين الماضي، التي كسبها الأهلي 2/ 1.
ولم يتمكن اللاعب من إكمال اللقاء بسبب الإصابة التي لحقت به بعد اشتراك قوي على كرة في وسط الملعب مع أحد لاعبي باختاكور الأوزبكي، وتم استبداله قبل نهاية الشوط الأول من المباراة لشعورة بآلام قوية، خوفاً من تفاقم الإصابة.
وأكدت الأجهزة الطبية في فريق الأهلي عقب المباراة أن إصابة اللاعب طفيفة، ولا تدعو للقلق بعد أن تم تشخيصها بشكل مبدئي بأنها كدمة فوق مفصل القدم، حيث يحتاج اللاعب لفترة راحة قصيرة وبرنامج علاجي قبل العودة مجدداً إلى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية في ظل اتجاه اللاعب خلال الفترة المقبلة للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده.
وكان مدرب منتخب تشيلي قد ذكر لوسائل إعلام محلية أنه في انتظار التقرير الطبي من الأهلي لحالة اللاعب باولو دياز، بعد الإصابة التي تعرض لها للتعرف على مدى إمكانية ضمه للمنتخب الذي سيشارك في كوبا أميركا في البرازيل، الشهر المقبل.وفق “الشرق الأوسط”.
الجدير بالذكر أن اللاعب التشيلي باولو دياز ومواطنه وزميله في النادي الأهلي كلاوديو بايزا يقضيان إجازة قصيرة في العاصمة البريطانية لندن خلال هذه الأيام قبل العودة لبلادهم خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء مشاركتهم مع ناديهم في الموسم الحالي.
من جهة ثانية، نفى مصدر أهلاوي موثوق الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول رفض ملف أي مرشح لرئاسة النادي الأهلي، بما فيها ملف الأمير منصور بن مشعل الذي يجد قبولاً وتزكية من جميع الاهلاويين، موضحاً أنه لم يتم فتح باب الترشح للرئاسة بشكل رسمي حتى الآن ليتم رفض المرشحين.
من جهته، أوضح خالد أبو راشد المستشار القانوني وعضو شرف النادي الأهلي أن ما تم تداوله أخيراً من قبل البعض بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي غير صحيح، وذلك بعد أن تم ربط اسمه لتولى المهمة وبدعم من قبل الأمير منصور بن مشعل عضو شرف النادي البارز.
وقال أبو راشد: «أتشرف دوماً بخدمة الكيان ودعم جميع إداراته قدر استطاعتي بعيداً عن الرئاسة، وطموحي هو الحفاظ على مقعدي في المدرجات بين أسودها، ودعواتي بالتوفيق لنادينا».