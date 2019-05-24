أظهر مقطع فيديو قديم مشاهد من الحياة في شوارع وأسواق مدينة تبوك في يوم الاثنين 11 ربيع الأول من عام 1408هـ، الموافق 2 نوفمبر 1987م.
وعكس الفيديو الذي نشره حساب “تراثيات أبو مياسة” على موقع “تويتر”، جوانب من طبيعة الحياة بالمدينة في تلك الفترة، وحركة البيع والشراء في المحال التجارية في أحد الأسواق.
وبدت في الفيديو بعض الشوارع الداخلية بأحد الأسواق مكتظة بالمواطنين والمقيمين، كما ظهرت حركة السيارات في الشوارع الرئيسية، إلى جانب مشاهد من المجسمات الفنية والأرصفة والأشجار وأعمدة الإنارة على جوانب الشوارع.
وأبان حساب “تراثيات أبومياسة” أن الفيديو يعتبر الجزء الأول من مشاهد الحياة في المدينة، وهو من أرشيف الباحث في التاريخ عبدالله العمراني.
وفق “أخبار 24”.