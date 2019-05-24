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أخبار محلية > “القصبي”: هذا المشهد البسيط من “العاصوف” استغرق تصويره 3 ساعات
24/05/2019   6:08 م

“القصبي”: هذا المشهد البسيط من “العاصوف” استغرق تصويره 3 ساعات

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أشار الفنان ناصر القصبي بطل مسلسل “العاصوف”، الذي يعرض على شاشات التلفزة خلال شهر رمضان الجاري، إلى الجهود الكبيرة التي تُبذل في كواليس وتصوير الأعمال الدرامية، وبينها مسلسل “العاصوف”.

حيث نشر القصبي صورة عبر حسابه على “تويتر” تظهر مشهداً صغيراً من الجزء الثاني من مسلسل “العاصوف” يظهر فيه جالسا وممثل آخر ينام على حجره، موضحاً أن تصوير هذا المشهد استغرق 3 ساعات.

وقال القصبي في تغريدته: “على بساطة هذا المشهد أخذ منا 3 ساعات تصوير.. وهم مكبلين أرجلنا وأيادينا، وتعبنا من القعدة”، مضيفاً بأسلوبه الساخر: “والخال مريّح على حجري طول الوقت ولا همه شيء”.حسب “أخبار 24”.

“القصبي”: هذا المشهد البسيط من “العاصوف” استغرق تصويره 3 ساعات

أخبار محلية
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