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أخبار محلية > بالفيديو.. بسيارتين كهربائية وموفرة للوقود.. طلاب وطالبات من جامعة الفيصل يستعدون للمشاركة في مسابقتين عالميتين
24/05/2019   6:06 م

بالفيديو.. بسيارتين كهربائية وموفرة للوقود.. طلاب وطالبات من جامعة الفيصل يستعدون للمشاركة في مسابقتين عالميتين

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نجح طلاب وطالبات من قسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة الفيصل، في تشغيل أول سيارة كهربائية من صنعهم، بهدف المشاركة بها في السباق العالمي لتحدي الطاقة الشمسية في أستراليا.

وقالت إحدى عضوات الفريق الطالبة أمجاد العمري إنه بعد عمل شاق ومتواصل لمدة 7 أشهر، تمكنوا من الوصول لهذه المرحلة المهمة من مراحل المشروع، مبينةً أنهم قاموا بتصميم وتصنيع أغلب القطع الموجودة في السيارة بأنفسهم.

وأوضحت أنهم اتبعوا في تصميم السيارة القوانين المحددة للسيارات المشاركة والتي يجب أن تتسم بالخفة، لافتة إلى أن فكرة السباق تقوم على قطع أكبر مسافة ممكنة من خلال الطاقة الشمسية.

وأظهر مقطع فيديو إحدى الطالبات المشاركات في الفريق وهي تشغل السيارة للمرة الأولى وتقودها لمسافة قصيرة داخل ورشة التصنيع بالجامعة.وفق “أخبار 24”.

من جهة أخرى، نجح فريق مكون من 9 طالبات من الجامعة في تطوير سيارة صنعت بالكامل في المملكة تستطيع السير لأطول مسافة ممكنة باستهلاك أقل كمية من الوقود، ويستعدِدْن للمشاركة في في ماراثون “شل ايكو-آسيا لكفاءة الطاقة” المزمع في ماليزيا.

بالفيديو.. بسيارتين كهربائية وموفرة للوقود.. طلاب وطالبات من جامعة الفيصل يستعدون للمشاركة في مسابقتين عالميتين

أخبار محلية
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