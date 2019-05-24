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أخبار محلية > ٣ ملايين مصلي بالمسجد النبوي خلال النصف الأول من رمضان
24/05/2019   6:05 م

٣ ملايين مصلي بالمسجد النبوي خلال النصف الأول من رمضان

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أصدرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة الحشود التابعة للإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود بالوكالة مرئياتها لأعداد المصليين في المسجد النبوي  خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر رمضان المبارك

وأكد سعادة مدير إدارة الحشود المهندس عبدالعزيز بن أسامة النعمان بالوكالة أن الاحصائيات تشير إلى أن مجموع المصلين في المسجد النبوي ومرافقه قد بلغ أكثر من خمسة مليون زائر في الخمسة عشر يوما الأولى وفي المقابل بلغ عدد المصلين في صلاة العشاء والتراويح للخمسة عشر الأولى من الشهر الكريم  ( 3,226,187 مصلي ) بدخول ما يقارب  (1،478،833 مصلي) إلى داخل المسجد النبوي ودخول ما يقارب ( 234,339 مصلي ) إلى سطح المسجد النبوي، فيما تواجد ( 1،513،015 مصلي ) في ساحات المسجد النبوي الخارجية .وفق “أخبار 24”.

مبينًا أن إدارة الحشود تعمل على تقديم أرقى وأعلى مستويات الخدمة للزوار والمصلين خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك من خلال تنظيم أعمال الحشود في الممرات والساحات وتيسير مهام الحشود أثناء تزايد الأعداد وإتباع آلية التعامل مع الحشود وإرشاد المصلين والزائرين وتسهيل الوصول لأروقة المسجد النبوي وعموم الحركة داخل المسجد النبوي وفي الساحات .

٣ ملايين مصلي بالمسجد النبوي خلال النصف الأول من رمضان

أخبار محلية
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