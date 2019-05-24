نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > 68 باباً في الحرم المكي لا تفتح إلا في رمضان وموسم والحج
24/05/2019   1:55 م

68 باباً في الحرم المكي لا تفتح إلا في رمضان وموسم والحج

+ = -
690

ذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن هناك 68 بابا بالحرم المكي لا تفتح إلا في رمضان وموسم والحج، تتوزع في مختلف اتجاهات الحرم، وذلك لمقابلة الزحام الذي يشهده الحرم في موسمي العمرة والحج

وأضافت، أن هناك أبوابا تشهد ازدحاماً أكثر من غيرها، وهي: باب الملك عبدالعزيز، وباب أجياد، وجسر أجياد، وسلم أجياد، والأبواب 94،91،92،84،82، وباب الملك فهد 79، وباب 74، وسلم الشبيكة 66، وباب العمرة، وباب الملك عبدالله 123،114،112،165، 174، وسلم المروة وسلم الأرقم وجسر المروة وجسر الراقوبة.

وأوضحت رئاسة الحرمين الشريفين، أن الأبواب التي تفتح في رمضان وموسم الحج تشمل: 14 بابا في توسعة الملك عبدالله، و10 أبواب بتوسعة الملك فهد، و5 أبواب بتوسعة الملك عبدالعزيز، و39 بابا و4 مصاعد بمنطقة المسعى، بالإضافة إلى وجود 16 لوحة إرشادية لتحديد الكثافة البشرية داخل الحرم.وفق “أخبار 24”.

68 باباً في الحرم المكي لا تفتح إلا في رمضان وموسم والحج

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885044897.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.