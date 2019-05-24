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أخبار محلية > المحكمة الجزائية تستعين بشاعر لشرح ألفاظ غامضة بقصائد شاعرين متخاصمين
24/05/2019   1:52 م

المحكمة الجزائية تستعين بشاعر لشرح ألفاظ غامضة بقصائد شاعرين متخاصمين

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قررت المحكمة الجزائية في بريدة الاستعانة بخبير في الشعر الشعبي لاستشارته في شرح أبيات قصائد تضمنت بعض الغموض على خلفية خصومة بين شاعرين.

وذكرت مصادر وفقا لـ”الوطن”، أن المحكمة خاطبت النادي الأدبي في القصيم لندب خبير في الشعر الشعبي لإبداء الرأي في القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن اثنين من الشعراء تسابَّا عبر القصائد، وتلفظ كل منهما على الآخر بألفاظ بذيئة، وشهر كل منهما بالآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع كل واحد منهما دعوى خاصة ضد خصمه، وبدورها رفعت النيابة العامة دعوى عامة بحقهما.

وندب النادي الأدبي بالقصيم شاعرا له تاريخ وخبرة في الشعر الشعبي، ليشرح الغموض الذي تضمنته معاني ومفردات القصائد، ومن المتوقع أن يصدر الخبير تقريره خلال الأيام المقبلة، ويسلمه للمحكمة، كي تصدر حكمها على ضوء شرحه لهذه القصائد.

المحكمة الجزائية تستعين بشاعر لشرح ألفاظ غامضة بقصائد شاعرين متخاصمين

أخبار محلية
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