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أخبار محلية > الممرضة التي احترقت مركبتها بالمدينة ترد على الإساءة لها.. وتكشف: المركبة عليها أقساط
24/05/2019   1:51 م

الممرضة التي احترقت مركبتها بالمدينة ترد على الإساءة لها.. وتكشف: المركبة عليها أقساط

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روت الممرضة التي تعرضت مركبتها إلى الإتلاف حرقاً في منطقة المدينة المنورة، تفاصيل جديدة حول الواقعة، مشيرةً إلى أنها ستقاضي كل مَن أساء إلى سمعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الممرضة وفقاً لـ”عكاظ”، أنه ليس لها أعداء سوى الجاني الذي أحرق سيارتها عمداً، لافتةً إلى أنها أبلغت الجهات الأمنية عنه، ولديها ثقة كاملة في قدرة الأجهزة على ضبطه وتقديمه للقضاء.

ولفتت إلى أن أسرتها تعيش حالة من القلق والخوف منذ وقوع الحادث، الأمر الذي اضطر زوجها إلى إغلاق المعرض الذي يعمل فيه، مبينةً أن البعض اتهمها بمحاولة استعطاف الرأي العام رغم عدم علمهم بأن المركبة عليها أقساط تتجاوز الـ18 ألف ريال.

الممرضة التي احترقت مركبتها بالمدينة ترد على الإساءة لها.. وتكشف: المركبة عليها أقساط

أخبار محلية
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