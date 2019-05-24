نجح المواطن فهد الحربي بالمدينة المنورة في الإمساك بذئب شرس لا يأكل من الماشية سوى القلب والكبد.
وقال الحربي إنه دخل في تحدٍ لإمساك الذئب بعدما فشل أهل الماشية في الإمساك به؛ حيث نصب فخاً من حديد، ووضعه في عدة أماكن لمدة ثلاثة أشهر وبعدها سقط الذئب، لافتاً إلى أنه أخذ عهداً على نفسه بعدم قتله أو أذيّته، بحسب “العربية نت”.
وتابع الحربي أنه أكرم الذئب وقدم له ذبيحة كاملة لم يأكل منها سوى القلب والكبد، فيما طلب منه الجيران قتله بينما، طلب آخرون شراءه، فرفض العروض وقام بإطلاق سراحه في منطقة بعيدة عن أهل المدينة.
وفق “أخبار 24”.