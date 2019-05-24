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أخبار محلية > تنبيهات بهطول الأمطار على منطقة الرياض واستمرارها بمكة المكرمة ونجران
24/05/2019   4:19 ص

تنبيهات بهطول الأمطار على منطقة الرياض واستمرارها بمكة المكرمة ونجران

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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار هطول الأمطار في الرياض ومكة المكرمة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة).

وأوضح النظام أن منطقة الرياض تحديداً محافظات الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، سيتواصل فيها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بحالة تدنٍ في مدى الرؤية؛ بسبب نشاط في الرياح السطحية، لافتاً إلى أن تلك الحالة ستستمر حتى الساعة الخامسة صباحاً.وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن تلك الحالة ستشهدها أيضاً منطقة مكة المكرمة خاصةً جدة، وكذلك منطقة نجران وتحديداً بدر الجنوب وثار وشرورة ويدمة.

تنبيهات بهطول الأمطار على منطقة الرياض واستمرارها بمكة المكرمة ونجران

أخبار محلية
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