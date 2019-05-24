أمانة الرياض تصدر بياناً توضح فيه حقيقة نيتها هدم مسجد في حي اليرموك

أصدرت أمانة منطقة الرياض بياناً حول مقطع فيديو متداول أثير فيه نيتها هدم مسجد ذات النطاقين بحي اليرموك.
وقالت أمانة الرياض إنه بالإشارة للمقطع المتداول عن منح أرض مرافق مسجد ذات النطاقين بحي اليرموك، ونية أمانة منطقة الرياض هدم المسجد، تودّ التأكيد على عدم صحة ما ذكر وبأن المسجد نظامي.
وأضافت أن هناك شكوى تعدٍ بإقامة دورة مياه ومظلات على ملكية مواطن بمقدار 55م2، ومن ثم جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بما لا يؤثر على المسجد ومرافقه.وفق “أخبار 24”.
وكان قد تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر تواجد بعض الآليات التابعة للأمانة لإزالة التعدي، فيما يناشد فيه أحد المواطنين، المسؤولين التدخل لوقف هذا الأمر.