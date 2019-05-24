أحد رفقاء جهيمان: كانت تسيطر عليهم فكرة قرب يوم القيامة.. ولهذا اختاروا مطلع السنة الهجرية لاقتحام الحرم

قال أحد رفقاء “جهيمان” وعضو الجماعة السلفية المحتسبة سابقاً ناصر الحزيمي إن الجماعة كانت تسيطر عليها فكرة قرب يوم القيامة وكان أعضاؤها يرتقبون حدوث أشراط الساعة.
وأضاف أن هذه الفكرة هي ما عبر عنها وزير الخارجية السابق الأمير سعود الفيصل عندما وصف الجماعة بأنها “حركة مهووسة”.
وأكد الحزيمي أن عملية اقتحام الحرم المكي عام 1400هـ كانت من بنات أفكار “جهيمان” وليس لها علاقة بصهره محمد القحطاني الذي قدمته الجماعة على أنه “المهدي المنتظر”، مشيراً إلى أن “جهيمان” كان يتمتع بصفات القائد على العكس من صهره، على الرغم من أن القحطاني درس الشريعة في جامعة الإمام.
وأردف بحسب “سبق”، أن سبب اختيار مطلع السنة الهجرية لتنفيذ عملية اقتحام الحرم الشريف، اعتقادهم بأنهم ينفذون الحديث الشريف الذي جاء فيه أن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد للأمة دينها.
وعن مصدر الأسلحة، قال الحزيمي إن شقيق محمد القحطاني هو من كان يهرّب الأسلحة من اليمن، وكانت تشترى بأموال أعضاء الجماعة الذين كان بعضهم يبيع بيته ومزارعه وعقاراته لتمويل الجماعة.