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أخبار الخرج > بالصور.. الرقابة الصحية ببلدية الخرج تصادر مواد غذائية و تغلق 4 محلات مخالفة للأنظمة
24/05/2019   4:13 ص

بالصور.. الرقابة الصحية ببلدية الخرج تصادر مواد غذائية و تغلق 4 محلات مخالفة للأنظمة

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قامت بلدية محافظة الخرج ممثلة في قسم الرقابة الصحية خلال جولاتها المكثفة خلال شهر رمضان المبارك بمصادرة مواد غذائية مخزنة بطريقه غير صحية ، وتطبيق مخالفات سوء النظافه وكذلك سوء النظافة الشخصيه للعاملين ، وايضا مخالفة تداول المواد الغذائيه وتخزينها بطريقه غير صحية إضافة إلى مصادرة أدوات غير صالحة للأستخدام .
ووجد مخالفات عرض مواد تظهر عليها علامات التلف والفساد و مخالفة التجهيزات المطلوبه ،وتم اغلاق عدد 4 من المحلات لعدم تنفيذ الشروط الصحيه المطلوبة ولعدم تجديد الرخص المهنية  وتطبيق الغرمات عليهم .
هذا وتؤكد البلد استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الشروط والضوابط وتكثيف الجهود خلال شهر رمضان المبارك، ومتابعة البلاغات الواردة بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات النظامية .

بالصور.. الرقابة الصحية ببلدية الخرج تصادر مواد غذائية و تغلق 4 محلات مخالفة للأنظمة

أخبار الخرج
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