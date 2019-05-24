بالصور.. الرقابة الصحية ببلدية الخرج تصادر مواد غذائية و تغلق 4 محلات مخالفة للأنظمة

قامت بلدية محافظة الخرج ممثلة في قسم الرقابة الصحية خلال جولاتها المكثفة خلال شهر رمضان المبارك بمصادرة مواد غذائية مخزنة بطريقه غير صحية ، وتطبيق مخالفات سوء النظافه وكذلك سوء النظافة الشخصيه للعاملين ، وايضا مخالفة تداول المواد الغذائيه وتخزينها بطريقه غير صحية إضافة إلى مصادرة أدوات غير صالحة للأستخدام .
ووجد مخالفات عرض مواد تظهر عليها علامات التلف والفساد و مخالفة التجهيزات المطلوبه ،وتم اغلاق عدد 4 من المحلات لعدم تنفيذ الشروط الصحيه المطلوبة ولعدم تجديد الرخص المهنية وتطبيق الغرمات عليهم .
هذا وتؤكد البلد استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الشروط والضوابط وتكثيف الجهود خلال شهر رمضان المبارك، ومتابعة البلاغات الواردة بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات النظامية .