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أخبار محلية > الخدمة المدنية تعلن قائمة المرشحين الأولية لشغل 57 وظيفة
23/05/2019   6:19 م

الخدمة المدنية تعلن قائمة المرشحين الأولية لشغل 57 وظيفة

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء المرشحين مبدئياً والمتقدمين لشغل 57 وظيفة حيث بلغ عدد المرشحين مبدئياً 145 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها المعلنة في تاريخ 7/9/1440هـ وذلك على موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال وذلك لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختيار المرشح / المرشحة الأنسب.

وأكدت أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى من حيث النقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.وفق “أخبار 24”.

أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية-رجال

أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية-نساء

الخدمة المدنية تعلن قائمة المرشحين الأولية لشغل 57 وظيفة

أخبار محلية
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