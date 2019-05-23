قدم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عدة نصائح للأشخاص الراغبين في إجراء “الحجامة”، في مقدمتها التعرف على حقوقهم عند زيارة منشأة الحجامة.
وأكد المركز ضرورة استشارة الطبيب المعالج قبل إجراء الحجامة إذا كان الشخص يعاني من أي أمراض، إلى جانب الخضوع للفحص السريري من قبل طبيب عيادة الحجامة للتأكد من أنه لائق طبياً لإجراء الحجامة بقياس العلامات الحيوية.
وأضح أن من حقوق المراجع لمراكز الحجامة فتح ملف من دون رسوم، والاطلاع على رخصة المنشأة ورخصة الممارس الصحي والتأكد من سريانها، بالإضافة لاطلاع المراجع على نوع الحجامة التي ستجرى له، وعدد الجلسات المقررة والفترة بينها، وعدد الكاسات التي ستستخدم ومواضعها.
وفق “أخبار 24”.