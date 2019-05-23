“خدمات أرامكو” و”سيمبرا” الأمريكية توقعان اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي المسال

وقعت شركة “خدمات أرامكو” التابعة لشركة أرامكو السعودية اتفاقية مبدئية مع شركة “سيمبرا للغاز الطبيعي المسال” التابعة لسيمبرا للطاقة، تقضي بالتفاوض لشراء 5 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” أمين حسن الناصر، أن الهدف من الاتفاقية هو أن نصبح مورداً عالمياً للغاز الطبيعي المسال، كون أنه يتوقع أن يصل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في عام 2035 إلى 500 مليون طن متري سنوياً، لذلك تسعى أرامكو لبناء شراكات استراتيجية تمكنها من تلبية احتياجات السوق العالمية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمبرا للطاقة، جيفري مارتن: “من دواعي سرورنا الشراكة مع شركات تابعة لأرامكو السعودية، التي تُعد الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة والكيميائيات المتكاملة، لتطوير مرفق سيمبرا للغاز الطبيعي المُسال في تكساس، والمساعدة في تصديره إلى الأسواق العالمية”.وفق “أخبار 24”.
ويتوقع أن تتضمن المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر للغاز المسال وحدتي تسييل و3 صهاريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال، ما يتيح تصدير 11 مليون طن من الغاز الطبيعي في العام على المدى البعيد، ويمكن للمشروع أن يصبح أكبر مشروع لتصدير الغاز الطبيعي المسال بشمال أمريكا.