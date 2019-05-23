“الاتحاد الآسيوي” يعلن موعد ومكان المباراة المؤجلة بين النصر وذوب أهن الإيراني

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد ومكان إقامة المباراة المؤجلة بين نادي ذوب آهن الإيراني والنصر السعودي ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.
وأعلن الاتحاد أن المباراة ستقام يوم الأربعاء 29 من مايو الجاري على ملعب نادي العربي، في العاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة 9:30 مساءً.
يذكر أن المباراة كان من المقرر إقامتها الثلاثاء الماضي الموافق 21 مايو على ملعب مدينة كربلاء الرياضية في العراق، إلا أن الاتحاد الآسيوي قبل طلب الفريق المستضيف للمباراة ذوب آهن الإيراني بنقل المباراة إلى ملعب آخر على خلفية أحداث صاحبت مباراته مع الزوراء في الملعب ذاته في المرحلة الخامسة.وفق “أخبار 24”.