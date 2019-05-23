“العمل”: تشترط حصول المنشآت المتوسطة على شهادة “مواءمة” لاحتساب “ذوي الإعاقة” بأربعة عاملين

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قراراً يلزم المنشآت المتوسطة الراغبة في الاستفادة من “احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة بأربعة عاملين”، بالحصول على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة “مواءمة”.
وأوضح القرار أنه لاستفادة المنشآت المتوسطة بفئاتها المختلفة (أ، ب، ج) من وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة بأربعة عاملين، في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين “نطاقات” فإن عليها الحصول على شهادة “مواءمة” قبل 2 /1/ 1441هـ الموافق الأول من سبتمبر المقبل.
وأبان أنه إذا لم تقدم المنشأة شهادة “مواءمة” للوزارة خلال الفترة المحددة، سيُخفض وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عاملين فقط، وبعد مرور عام أي ابتداء من 1 /1/ 1442هـ سيخفض الوزن إلى عامل واحد، وذلك في حال لم تقدم المنشأة الشهادة.وفق “أخبار 24”.
وأعطى القرار الحق للوزارة في تخفيض وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة على المنشأة المتوسطة في “نطاقات” في حال ثبت عدم التزام المنشأة المتوسطة أو تلاعبها بمتطلبات شهادة “مواءمة” بعد صدورها وأثناء فترة سريانها.