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أخبار محلية > جامعة الحدود الشمالية تعلن القبول في عدد من الدبلومات ما بعد البكالوريوس والثانوية العامة
23/05/2019   6:11 م

جامعة الحدود الشمالية تعلن القبول في عدد من الدبلومات ما بعد البكالوريوس والثانوية العامة

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أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية، عن فتح باب القبول لعدد من الدبلومات ما بعد البكالوريوس والثانوية العامة، لعدد من التخصصات اعتباراً من اليوم وحتى تاريخ 24 شوال لعام 1440هـ عبر الرابط التالي “https://diploma.nbu.edu.sa” .

وأشارت العمادة أن التخصصات المتاحة إدارة الموارد البشرية ودبلوم المحاماة والإرشاد الأسري والتحرير والسكرتاريا وعلوم الحاسب الآلي التطبيقي ودبلوم اللغة الإنجليزية ودبلوم الأمن السيبراني ودبلوم المحاسبة ودبلوم إدارة مكتبية وتقنية البرمجة وقاعد البيانات، معلنة عن كافة الشروط والمتطلبات والضوابط عبر صفحة التسجيل الالكتروني للدبلومات بموقع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر .

جامعة الحدود الشمالية تعلن القبول في عدد من الدبلومات ما بعد البكالوريوس والثانوية العامة

أخبار محلية
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