منظمة الصحة العالمية تعتمد عنيزة ورياض الخبراء مدينتين صحيتين

اعتمدت منظمة الصحة العالمية مدينتي عنيزة ورياض الخبراء مدينتين صحيتين، ليرتفع بذلك عدد المدن الصحية بالمملكة إلى خمس.
وتسلمت المملكة شهادتي اعتماد المدينتين من المنظمة، ليصبح لدى المملكة حالياً خمس مدن معتمدة ضمن المنظمة هي “الدرعية ، جلاجل ، عنيزة ، رياض الخبراء ، والجموم “.
وتسلم الشهادتين في جنيف أمس الأربعاء وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، معرباً عن شكره لوزير الصحة على اهتمامه المتواصل ببرنامج المدن الصحية، مثنياً على جهود منسوبي البرنامج وعلى رأسهم المشرف على البرنامج الدكتور محمد خاشقحي.
وينطلق مفهوم المدن الصحية من مستوى بيئة المدينة أو القرية الذي يخدم الصحة ويعززه، ما يستدعي التنسيق والعمل المشترك بين مختلف القطاعات ذات العلاقة بالصحة والبيئة، بالإضافة إلى تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لخدمة مدينتهم، ولتنمية الحياة فيها.
ويسعي برنامج المدن الصحية إلي النهوض بصحة السكان بحيث يسهم في رفع مستوى الخدمات والظروف الصحية والبيئية في المدن ومن أبرز أهدافه: زيادة الوعي بالقضايا الصحية والبيئية في إطار جهود التنمية البيئية واستقطاب دعم ومشاركة المجتمع في معالجة مشاكل وإعداد وتنفيذ الأنشطة والمشروعات الصحية والبيئية، ودعم وتعزيز قدرة المحافظات والإمارات في التصدي للمشاكل الصحية والبيئية بالمدن باستخدام أسلوب المشاركة والتعاون بين كافة أفراد المجتمع.