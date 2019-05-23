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اخبار رياضية > انتخابات اتحاد القدم.. المسحل المرشح الوحيد
23/05/2019   1:08 م

انتخابات اتحاد القدم.. المسحل المرشح الوحيد

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تبقت 15 ساعة على إغلاق باب الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم السعودي، والذي بدأ في 5 مايو الجاري، لم يتقدم أي أحد للترشح، فيما أكدت مصادر “الرياضية” أن ياسر المسحل سيقدم ملفه ظهر اليوم الخميس.

وبحسب البرنامج المعلن من اتحاد القدم، سيتم فحص قوائم المشتركين يوم 24 من مايو الجاري، وينتهي في السابع من يونيو المقبل،على أن يتم الإعلان عن قوائم المرشحين الأولى يوم السبت الثامن من يونيو القادم.

وحددت اللوائح 3 أيام لتقديم الطعون والتظلمات على قوائم المرشحين، 9 و10 و11 يونيو، و5 أيام للفصل في الطعون والتظلمات، من 12 حتى 16 يونيو المقبل، وانسحاب المرشحين سيكون في 17 و18 يونيو، فيما ستعلن قوائم المرشحين النهائية في 19 يونيو، على أن يكون يوم الاقتراع في 29 يونيو.

انتخابات اتحاد القدم.. المسحل المرشح الوحيد

اخبار رياضية
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