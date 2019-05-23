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اخبار رياضية > ابن نافل يناقش مع مجلس الهلال مستقبل النادي
23/05/2019   1:08 م

ابن نافل يناقش مع مجلس الهلال مستقبل النادي

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اجتمع فهد بن نافل المرشح لرئاسة نادي الهلال يوم الأربعاء مع الإدارة المكلفة في برئاسة عبدالله الجربوع في مقر النادي لبحث ومناقشة الملفات المتعلقة بمستقبل النادي وفريق كرة القدم الأول.

وقد رشح الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف النادي، ابن نافل ليكون رئيس الهلال الجديد، وسيتم عرض الترشيح على مجلس أعضاء شرف النادي، وفي حال الموافقة سيتولى المهمة رسمياً.

هذا، وبرز اسم فهد بن نافل المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة المملكة بالإضافة إلى فواز المسعد لاعب كرة الطائرة السابق بنادي الهلال الذي سبق له أن ترأس نادي الهلال بالتكليف لمرتين.وفق “الرياضية”.

ابن نافل يناقش مع مجلس الهلال مستقبل النادي

اخبار رياضية
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