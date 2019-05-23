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اخبار رياضية > النصر يرفض العربية.. ويحمل القطري مسؤولية تأجيل الاسيوية
23/05/2019   1:07 م

النصر يرفض العربية.. ويحمل القطري مسؤولية تأجيل الاسيوية

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كشفت مصادر نصراوية عن رفض ادارة النصر والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية، وجاء هذا القرار بعد ابلغت ادارة النادي الجهاز الفني اولوياتها في استحقاقات الموسم المقبل. وحملت ادارة النصر الاتحاد الاسيوي مسؤولية اعلان موعد مواجهة الفريق امام ذوب اهن الايراني والتي كان مقررا لها الثلاثاء الماضي، وبين مصدر نصراوي بأن رئيس لجنة المسابقات القطري سعود المهندي هو المسؤول الاول عن هذه المهزلة خاصة وان الفريق الايراني قد طالب بعد مواجهته امام الزوراء العراقي بعدم خوض المباراة في كربلاء بسبب الاحداث التي صاحبت تلك المواجهة، دون ان يحرك الاتحاد الاسيوي ساكنا.وفق “اليوم”.

وكانت ادارة النصر قد رفضت طلبا شفهيا من الاتحاد الاسيوي بلعب المواجهة في مطلع اغسطس خاصة وان الفريقين تأهل من المجموعة الاولى.

النصر يرفض العربية.. ويحمل القطري مسؤولية تأجيل الاسيوية

اخبار رياضية
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