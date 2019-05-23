فهد بن نافل رئيسًا للهلال وابن سعيد نائبًا له

علمت «دنيا الرياضة» أن التشكيل الجديد لإدارة نادي الهلال، الذي سيعلنه خلال الجمعية العمومية، التي ستعقد الأسبوعين المقبلين، وسيتم اختيار فهد بن نافل بالتزكية، فيما سيتقلد الدكتور سلطان بن سعيد منصب نائب الرئيس، وسيتم التشاور مع بعض الأسماء للدخول في مجلس الإدارة، مع احتمالية بقاء عضو أو عضوين من الإدارة السابقة في مجلس الإدارة الجديد، على أن يتم تعيين أمين عام جديد للنادي بعد فراغ المنصب منذ تولي المهندس عبدالله الجربوع رئاسة النادي بالتكليف، إضافة إلى أن الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة سيكون الجانب الاستثماري حاضرا بقوة من خلال جلب عقود رعايات تضمن مداخيل مالية مرتفعة للنادي في الفترة المقبلة.
من جانب آخر، ما زال موضوع العقد الجديد المتوقع أن يبرمه النادي مع الراعي الجديد شركة إعمار بعد فسخ عقد شركة المملكة القابضة بعيدا عن الرسمية، وربما يكون في مراحله النهائية ويعلن عنه بعد إجازة عيد الفطر.
من جانب آخر، سيكون المعسكر الخارجي للفريق الأول في النمسا أوائل يوليو المقبل لمدة ثلاثة أسابيع استعدادا لمباراتي دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا أمام الأهلي السعودي.