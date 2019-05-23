نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > 84 معلمة بديلة: تعليم الطائف حرمنا من حقنا في التثبيت بمبرر نشوب حريق بالأرشيف
23/05/2019   1:03 م

84 معلمة بديلة: تعليم الطائف حرمنا من حقنا في التثبيت بمبرر نشوب حريق بالأرشيف

+ = -
716

اتهمت 84 معلمة بديلة تعليم الطائف بالتسبب بحرمانهن من التثبيت، رغم صدور أمر سامٍ بذلك عام 1432هـ، مشيرات إلى أن إدارة تعليم الطائف جزأت الأمر السامي الذي تضمن تثبيت كل المعلمات البديلات ومحو الأمية.

بدورها أوضحت إدارة تعليم الطائف على لسان المتحدث الإعلامي باسمها، وفقاً لـ”عكاظ”، أنها أكملت أوراق المعلمات البديلات منذ وقت مبكر ورفعت بها إلى وزارة التعليم لاستكمال إجراءاتها.

فيما أكد عددٌ من المعلمات أنهن فوجئن بتجاوزهن وعندما استفسرن كان المبرر تعرض الأرشيف للحريق وتلف جميع المستندات، مشددات على حقهن في التثبيت، وأن تعليم الطائف كان يمكنه استخراج بدل فاقد لمستنداتهن التي أتلفها الحريق، كونهن متعاقدات وذلك ثابت في سجلات الدوام الرسمي بالمدارس وأقسام عملهن الأخرى.

84 معلمة بديلة: تعليم الطائف حرمنا من حقنا في التثبيت بمبرر نشوب حريق بالأرشيف

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885044707.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.