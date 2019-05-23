شاهد.. كواليس بناء موقع تصوير “حَادثة اقتحام الحرم المكي” من “العاصوف”

عرض برنامج “مجموعة إنسان” على قناة “mbc”، لقطات من كواليس بناء موقع تصوير مشاهد حَادثة الحرم المكي على يد جهيمان العتيبي ورفاقه من مسلسل “العاصوف”، الذي يعرض حالياً الجزء الثاني منه.
وأظهرت اللقطات الاهتمام الكبير من قِبل القائمين على العمل على تصميم بناء يشبه المسجد الحرام ليساهم في إخراج المشاهد بصورة متقنة، وبناء الكعبة بكل تفاصيلها وإحضار المدرعة التي استخدمت في التصوير.
ونفى الإعلامي علي العلياني ما تردد من أن المسجد الحرام أغلق من أجل تصوير أحداث المسلسل، مبيناً أنه بذل جهداً كبيراً في بناء موقع تصوير الأحداث.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الفنان ناصر القصبي، بطل المسلسل، كشف عن أن بناء موقع تصوير أحداث الحرم استغرق نحو شهرين، وأن المدرعة التي ظهرت في المسلسل أحضرت من بريطانيا.
كواليس بناء استديو الحرم المكي لتصوير حلقات مسلسل #العاصوف.#مجموعة_إنسان#العاصوف_في_مجموعة_انسان pic.twitter.com/NAw9n7kopS
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) ٢٢ مايو ٢٠١٩
علي العلياني يوضح حقيقة إغلاق mbc للحرم#مجموعة_انسان#العاصوف_في_مجموعة_انسانpic.twitter.com/wPs0RqeYlR
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) ٢٢ مايو ٢٠١٩