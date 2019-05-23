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أخبار محلية > بالفيديو.. “العساكر” يروي موقفاً يبّين مدى صرامة وحزم ولي العهد مع أبنائه
23/05/2019   10:16 ص

بالفيديو.. “العساكر” يروي موقفاً يبّين مدى صرامة وحزم ولي العهد مع أبنائه

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روى مدير مكتب ولي العھد، ورئیس مركز مبادرات مسك بدر العساكر، موقفاً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوضح مدى حزمه وصرامته مع كل المحيطين به، بمن فيهم أبنائه.

وقال العساكر في لقائه ببرنامج “اللیوان” على قناة “روتانا خلیجیة”، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صارم مع الجميع رغم بساطته، مشيراً إلى أن صرامته يطبقها على أبنائه ويهتم بتعليمهم ويركز عليه.

ولفت إلى أن هناك موقفاً يعكس هذا الأمر حدث مع الأمير سلمان نجل الأمير محمد بن سلمان؛ حيث وصل إلى مدرسته التابعة لـ”مسك” متأخراً نحو 10 دقائق ليمنع من الدخول ويضطر إلى العودة، وحينما علم ولي العهد بالخبر قال لبدر العساكر: “لو دخلتوه حاسبتكم”.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “العساكر” يروي موقفاً يبّين مدى صرامة وحزم ولي العهد مع أبنائه

أخبار محلية
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