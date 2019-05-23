فؤاد أنور: لا يوجد إعلامي يساندني.. وأدعوهم لقراءة أرقامي وإنجازاتي ليعرفوا من الأسطورة الحقيقية

أبدى قائد نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق فؤاد أنور، حزنه لعدم وجود إعلام يسانده أو يتحدث عن إنجازاته، عازياً السبب إلى أنه يلعب في نادي الشباب وليس في أحد الأندية الأربعة الكبرى (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي).
وقال أنور وفقاً لـ “سبق”، إنه من الطبيعي أن يطلق الإعلام والجماهير على لاعبيهم المفضلين لقب أساطير؛ لأنهم خدموا أنديتهم وحققوا معها بطولات وإنجازات كثيرة، لكنه لا يملك إعلاماً يسانده أو جماهير تدعمه، مقارنة بنجوم آخرين كسامي الجابر وماجد عبدالله ومحمد نور.
وطالب الإعلاميين بقراءة الأرقام والإحصاءات والإنجازات التي حققها ليعرفوا من هو الأسطورة الحقيقية، ويتركوا الحكم للجمهور.
وعن سبب ابتعاده عن أي دور في المنتخب أو الأندية، كشف أن السبب يعود لكونه إنساناً جريئاً وصريحاً ولا يتردد في مواجهة المسؤول في النادي أو المنتخب بالسلبيات، وبعض الرؤساء والمسؤولين لا يريدون أو يتقبلون مدرباً أو مديراً فنياً يسرق منهم الأضواء.