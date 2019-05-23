بالفيديو.. “العساكر” يروي قصة برنامج “سند”.. ويكشف عن إطلاق مرحلة جديدة له قريباً

كشف مدير مكتب ولي العھد ورئیس مركز مبادرات مسك بدر العساكر، عن الهدف من تأسيس برنامج “سند” والمراحل المقبلة له بعد مرحلة الزواج، لافتاً إلى أن البرنامج لا يركز على الزواج فقط بل هناك مراحل أخرى مهمة.
وأضاف العساكر في لقائه ببرنامج “اللیوان” على قناة “روتانا خلیجیة”، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أراد تأسيس برنامج تنموي يرتبط بالشباب ويقدم لهم دعماً وأن يكون مستمراً، مبيناً أن سبب وضع الشروط لاختيار المستفيدين هو أن البرنامج يعد من المنشآت غير الربحية وله هدف تنموي.
وأوضح أن هناك مراحل أخرى للبرنامج سيكون أولها مرحلة إسكان تنموي والتي سيتم إطلاقها قريباً، ومن ثم مراحل أخرى للتعليم والصحة، لافتاً إلى أنه سيدعم أعداداً كبيرة في المراحل المقبلة أكبر من مرحلة الزواج.وفق “أخبار 24”.
#فيديو
معالي الأستاذ #بدر_العساكر يروي قصة برنامج #سند ويوضح شروطه، ويؤكد: “سند” ليس برنامجاً لتيسير الزواج فقط..#بدر_العساكر_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/N26PfeV5pg
— الليوان (@Fealsora) ٢٢ مايو ٢٠١٩