نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “العساكر” يروي قصة برنامج “سند”.. ويكشف عن إطلاق مرحلة جديدة له قريباً
23/05/2019   10:14 ص

بالفيديو.. “العساكر” يروي قصة برنامج “سند”.. ويكشف عن إطلاق مرحلة جديدة له قريباً

+ = -
300

كشف مدير مكتب ولي العھد ورئیس مركز مبادرات مسك بدر العساكر، عن الهدف من تأسيس برنامج “سند” والمراحل المقبلة له بعد مرحلة الزواج، لافتاً إلى أن البرنامج لا يركز على الزواج فقط بل هناك مراحل أخرى مهمة.

وأضاف العساكر في لقائه ببرنامج “اللیوان” على قناة “روتانا خلیجیة”، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أراد تأسيس برنامج تنموي يرتبط بالشباب ويقدم لهم دعماً وأن يكون مستمراً، مبيناً أن سبب وضع الشروط لاختيار المستفيدين هو أن البرنامج يعد من المنشآت غير الربحية وله هدف تنموي.

وأوضح أن هناك مراحل أخرى للبرنامج سيكون أولها مرحلة إسكان تنموي والتي سيتم إطلاقها قريباً، ومن ثم مراحل أخرى للتعليم والصحة، لافتاً إلى أنه سيدعم أعداداً كبيرة في المراحل المقبلة أكبر من مرحلة الزواج.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “العساكر” يروي قصة برنامج “سند”.. ويكشف عن إطلاق مرحلة جديدة له قريباً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885044688.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.