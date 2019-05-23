أطفال يعثرون على جـثة مُقيم عربي في أبو عريش.. والجهات الأمنية تحقق

فتحت الجهات الأمنية بمنطقة جازان تحقـيقاً موسعاً في واقعة عثور مجموعة من الصبية على جـثة مُقيم من جنسية عربية بمحافظة أبو عريش.
وبيّنت مصادر وفقاً لـ”عاجل”، أن شرطة جازان تلقت بلاغاً بعثور أطفال صغار على جـثة بأطراف إحدى القرى الواقعة شمال محافظة أبو عريش، مشيرةً إلى أنه اتضح من خلال المعاينة أنه فـارق الحياة منذ حوالي خمسة أيام.
وأوضحت أن المـتوفى جرى الإبـلاغ عن هـروبه من قِبل الكفيل الذي ساوره الشك بعدما اتصل بهاتف العامل ولم يستطع الوصول إليه، لافتةً إلى أن الجهات المعنية اتخذت كل الإجراءات اللازمة وأودعت جثـة العامل أحد المستشفيات.