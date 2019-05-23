نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أطفال يعثرون على جـثة مُقيم عربي في أبو عريش.. والجهات الأمنية تحقق
23/05/2019   10:13 ص

أطفال يعثرون على جـثة مُقيم عربي في أبو عريش.. والجهات الأمنية تحقق

+ = -
287

فتحت الجهات الأمنية بمنطقة جازان تحقـيقاً موسعاً في واقعة عثور مجموعة من الصبية على جـثة مُقيم من جنسية عربية بمحافظة أبو عريش.

وبيّنت مصادر وفقاً لـ”عاجل”، أن شرطة جازان تلقت بلاغاً بعثور أطفال صغار على جـثة بأطراف إحدى القرى الواقعة شمال محافظة أبو عريش، مشيرةً إلى أنه اتضح من خلال المعاينة أنه فـارق الحياة منذ حوالي خمسة أيام.

وأوضحت أن المـتوفى جرى الإبـلاغ عن هـروبه من قِبل الكفيل الذي ساوره الشك بعدما اتصل بهاتف العامل ولم يستطع الوصول إليه، لافتةً إلى أن الجهات المعنية اتخذت كل الإجراءات اللازمة وأودعت جثـة العامل أحد المستشفيات.

أطفال يعثرون على جـثة مُقيم عربي في أبو عريش.. والجهات الأمنية تحقق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885044683.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.