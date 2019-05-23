الشؤون الإسلامية تكمل تعيين (7122) خطيباً وإماماً ومؤذناً بالمملكة

أكملت الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس (الأربعاء)، تعيين 7122 خطيباً وإماماً ومؤذناً في مختلف فروع الوزارة بالمملكة، وذلك في إطار العناية بالمساجد ومنسوبيها.
من جانبه، أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن جميع مَن تم تعيينهم قد استكملوا مسوغات التعيين النظامية، لافتاً إلى أن التعيين سيستمر لدفعات أخرى من الخطباء والأئمة والمؤذنين لسد الحاجة القائمة في المساجد.
وأضاف آل الشيخ أن الوزارة تحظى بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بما يحقق الهدف في نشر الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.وفق”أخبار 24″.