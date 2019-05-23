بالفيديو.. بدر العساكر يروي بداياته المهنية وكيف تعرف على الأمير محمد بن سلمان

روى بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد ورئيس مركز مبادرات مسك، كيف كانت بداياته المهنية بعد تخرجه في الجامعة، ومتى تعرف على الأمير محمد بن سلمان وكيف كان أول تعامل بينهما.
وأوضح العساكر في لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، أنه بعد تخرجه في الجامعة عمل مع أخيه في مؤسسة العساكر للأجهزة الكهربائية، ثم تمور الصالحية والتي كان فيها شريكاً ونائباً للرئيس.
وأشار إلى أنه سافر في رحلة مع رجال أعمال لليابان والصين والتي شهدت تأسيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، وبعد العودة اتفق مع مجموعة من الشباب على تأسيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية في الرياض.
وقال إن بداية تعرفه على الأمير محمد بن سلمان كانت عام 2006 من خلال عمله في غرفة الرياض، حيث كانت لجنة شباب الأعمال تعمل على عدة مبادرات من بينها فكرة تأسيس جائزة تحمل اسم الملك سلمان الذي كان وقتها أميراً للرياض، والتي سميت “جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف العساكر أنه بعد تأسيس الجائزة كان الأمير محمد من بين أعضاء مجلس الأمناء لها وكانت هذه بداية التعارف بينهما، وتنامت العلاقة بينهما فيما بعد وأصبح الأمير محمد رئيساً للجنة التنفيذية للجائزة ومسؤولاً عن تطوير أعمالها.
وبيّن أنه في عام 2009 أقيم أول حفل لتسليم جائزة الأمير سلمان، وكلف الملك سلمان وقتها الأمير محمد باستلام مهام مرتبطة بالقطاع غير الربحي الخاص بالمؤسسات التي كانت تحت إدارته، فكلفه الأمير محمد بسكرتارية الأعمال الخيرية للأمير سلمان –أمير الرياض وقتها-، وكلف أيضاً بمهام أخرى مرتبطة بالمكتب الخاص للأمير محمد.
معالي الأستاذ #بدر_العساكر_في_ليوان_المديفر
“التعارف الأول مع سمو #ولي_العهد بدأ عام ٢٠٠٦، في الغرفة التجارية لجائزة رواد شباب الأعمال”..pic.twitter.com/KfreFNhNE4
— الليوان (@Fealsora) ٢٣ مايو ٢٠١٩