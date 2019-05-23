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أخبار محلية > بالفيديو.. الاستعانة بالشرطة لإقناع مواطن في بیشة باستلام جائزة كيلو ذهب
23/05/2019   10:11 ص

بالفيديو.. الاستعانة بالشرطة لإقناع مواطن في بیشة باستلام جائزة كيلو ذهب

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في واقعة طريفة، استعانت غرفة الرياض بالشرطة لإقناع أحد الفائزين بمسابقة بالحضور لاستلام جائزته وهي عبارة عن كيلو ذهب.

وتشیر التفاصیل إلى أن شركة الاتصالات السعودية تواصلت مع أحد المواطنین بمحافظة بیشة لإبلاغه بالحضور واستلام الجائزة التي فاز بھا، لكنه رفض ولم يصدق الخبر، قبل أن تقرر الشركة الاستعانة بالشرطة لإحضاره.

وحاولت غرفة الرياض بعد رفض الشركة إجراء سحب لاختیار فائز آخر، التواصل مع الفائز الذي كرر الرفض، لتتدخل الشرطة في النھاية وأقنعته بالحضور إلى مقر الغرفة بالرياض لاستلام جائزته.

 

حسب “أخبار 24”.

بالفيديو.. الاستعانة بالشرطة لإقناع مواطن في بیشة باستلام جائزة كيلو ذهب

أخبار محلية
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