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أخبار محلية > بالفيديو.. متى يبدأ تطبيق أحكام السفر للمسافر؟.. “المغامسي” يُجيب
23/05/2019   10:09 ص

بالفيديو.. متى يبدأ تطبيق أحكام السفر للمسافر؟.. “المغامسي” يُجيب

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بيّن إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، الوقت الذي من المفترض أن يبدأ المسافر تقصير الصلاة أو الجمع بين الصلاتين خلال السفر عن طريق البر أو الجو.

وقال المغامسي خلال إحدى حلقات برنامج “مع القرآن”، الذي يعرض على قناة “sbc”، إنه في حال السفر براً فتكون نقطة التفتيش هي الفيصل في قضية السفر، فيعتبر الوصول إليها خروجاً من البلدة.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه في حال السفر براً فالرابط في الأمر هو الدخول إلى الصالة الداخلية بالمطار فيجوز وقتها تقصير الصلاة.

بالفيديو.. متى يبدأ تطبيق أحكام السفر للمسافر؟.. “المغامسي” يُجيب

أخبار محلية
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