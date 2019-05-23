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أخبار محلية > ما حكم دفع زكاة الفطر بالإنابة في حال السفر للخارج؟.. الشيخ المنيع يُجيب
23/05/2019   12:23 ص

ما حكم دفع زكاة الفطر بالإنابة في حال السفر للخارج؟.. الشيخ المنيع يُجيب

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أفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، بجواز إنابة شخص بدفع زكاة الفطر، شرط أن يخرجها الوكيل في وقتها.

جاء ذلك رداً من الشيخ المنيع على سؤال خلال استضافته اليوم (الأربعاء) ببرنامج “فتاوى” على القناة السعودية، قال فيه السائل: “أريد أن أسافر خارج المملكة، وأريد أن أودع زكاة الفطر مع أحد أصدقائي ويدفعها عني في أيام الوجوب”.

وتفصيلاً قال الشيخ المنيع في إجابته على السؤال، إنه إذا أخرجها الوكيل في وقتها برئت ذمته، وإذا تأخر الوكيل عن إخراجها حتى خروج وقتها فهذا يعتبر أن الشخص غير مؤدٍّ لزكاة فطره.وفق “أخبار 24”.

 

ما حكم دفع زكاة الفطر بالإنابة في حال السفر للخارج؟.. الشيخ المنيع يُجيب

أخبار محلية
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